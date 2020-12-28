شاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ صورة جديدة لها ارتدت فيها فستاناً قصيراً براقاً تنورته جاءت نصف كلوش وغلب عليه اللون الفضي وأثارت الجدل بالتعليق عليها فكتبت :”في كون موازٍ “كائنات فضائية”، وعلقت ​نور عريضة​ ب عدد 2 لإيموجي لـ شعلة أما الممثلة اللبنانية ​ساشا دحدوح​ فكتبت :”ملكة”.



فيما انقسم بعض المتابعين بين من علق على فستانها القصير وآخرون على التعليق الذي كتبته على صورتها فكتب أحدهم: إنه لو كان هناك كون مواز لكان فيه بشر ف​الكائنات الفضائية​ لا تعيش في كون مواز”، وآخرون شبهوها بـ ​كيم كارداشيان​ خصوصاً بعد التجميل ، فيما جزم معظمهم بأنها جميلة دائماً.



ونشرت عدة صور أخرى من ظهورها في برنامج منا وجر مع بيار رباط مع دمى على شكل مخلوقات فضائية وعلقت عليها :”البشر ليسوا حقيقيين” وأرفقته بوسم “الكائنات الفضائية”.



وكانت مايا دياب أحدثت ضجة كبيرة بعد بعد تشكيكها بفعالية لقاح ​فيروس كورونا​، وأمانه على متلقيه، معتبرة أن اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس”، وأضافت “لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم”.