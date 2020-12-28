شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة لها ارتدت فيها فستاناً قصيراً براقاً تنورته جاءت نصف كلوش وغلب عليه اللون الفضي وأثارت الجدل بالتعليق عليها فكتبت :”في كون موازٍ “كائنات فضائية”، وعلقت نور عريضة ب عدد 2 لإيموجي لـ شعلة أما الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح فكتبت :”ملكة”.
فيما انقسم بعض المتابعين بين من علق على فستانها القصير وآخرون على التعليق الذي كتبته على صورتها فكتب أحدهم: إنه لو كان هناك كون مواز لكان فيه بشر فالكائنات الفضائية لا تعيش في كون مواز”، وآخرون شبهوها بـ كيم كارداشيان خصوصاً بعد التجميل ، فيما جزم معظمهم بأنها جميلة دائماً.
ونشرت عدة صور أخرى من ظهورها في برنامج منا وجر مع بيار رباط مع دمى على شكل مخلوقات فضائية وعلقت عليها :”البشر ليسوا حقيقيين” وأرفقته بوسم “الكائنات الفضائية”.
وكانت مايا دياب أحدثت ضجة كبيرة بعد بعد تشكيكها بفعالية لقاح فيروس كورونا، وأمانه على متلقيه، معتبرة أن اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس”، وأضافت “لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم”.