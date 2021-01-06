فاجأت الفنانة اللنبانية ​مايا دياب​ متابعيها على انستغرام بنشرها بمقطع فيديو طريف لها من كواليس تصوير اغنيتها الجديدة “دوب” التي قامت بطرحها مؤخرا.

وظهرت مايا دياب، في الفيديو، مرتدية فستانا ابيضا مميزا، وقد علق بـ ما يشبه “الطرحة” بشعرها، فسارع فريق العمل اليها وبدت تضحك بشكل عفوي.

وقد حقق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.الجدير ذكره ان مايا دياب طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها “دوب” عبر “يوتيوب” والتي تعاونت فيها مع الملحن المصري مدين، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وتوزيع موسيقي هادي شرارة.