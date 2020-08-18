أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب حالة من الصدمة بين متابعيها بعد تغريدة أعربت فيها عن إشتياقها لمرحلة إغتيال السياسيين في لبنان معتبرة ان ذلك هو الطريقة الوحيدة للخلاص منهم.
وفي التفاصيل، غرّدت مايا دياب قائلةً “بعد هالعناد والتمسّك بمناصبكم والإهمال والإستلشاء فينا، اشتقنا للاغتيالات. اغتالوا بعض واحد واحد تتخلصوا، لأنّه بغير ذلك لن ترحلوا ونحن نريد ذكركم مؤبد”.
واستغرب ناشطون على تويتر مضمون تغريدة مايا دياب، فتساءل أحدهم ” ليش الاغتيالات ما بروح فيها أبرياء؟”، واتهمها البعض بالتشجيع على القتل فجاء في بعض التعليقات عبارات مثل ” ما في انسان عاقل بيشجّع عالقتل” و” هيدا الكلام اخبار برسم النيابة العامة انه دعوة صريحة للقتل يفترض تحرك النياية العامة”.
من يصير عملية افتيال واحده راح يسحبوكي من اذانك الطويله بسبب التحريض على عملية الاغتيالات
لا تتفلسفي كثيرا
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