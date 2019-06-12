مايا دياب تثير الجدل ب ” فستان شفاف “

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” من حفل زفاف أحيته .

وظهرت بالصورة مرتدية فستانا طويلا شفافا فضي اللون ومفتوحا من منطقة الصدر .. والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران .

وتعرضت مايا لانتقادات شديدة من جمهورها أبدوا بها عدم إعجابهم بالفستان وانتقدوا إطلالتها ووصفوها ب ” الجريئة ” وأن الفستان يبين الكثير من جسمها .