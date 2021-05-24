شاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو طريف أطلت فيه بشكل عفوي في صالون تصفيف الشعر.

وظهرت مايا دياب، في الفيديو، وهي ترقص بطريقة غريبة وعلقت عليه كاتبة: “خارج الايقاع”

وقد أثار الفيديو إعجاب متابعي مايا دياب خصوصاً أنها تحرص بشكل مستمر على نشر مواقف طريفة تصادفها في حياتها اليومية.

وكانت مايا قد خضعت مؤخراً لجلسة تصوير جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية بجينز وجاكيت باللون الزهري وكعب عالٍ بأحد أسواق بيروت، وعمدت إلى تسريح شعرها بطريقة ناعمة ولافتة لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.