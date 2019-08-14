مايا دياب تطرح كليبها الجديد ” يابا يابا ” وتغني باللهجة الصعيدية

طرحت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” يوتيوب ” كليب أغنيتها الجديدة ” يابا يابا ” .

الأغنية من كلمات المؤلف ” مؤمن راجح ” وألحان وتوزيع ” مودي منير ” .

وتغني مايا باللهجة الصعيدية في كليبها الجديد مع تغيير في ملامحها .

وكانت الفنانة مايا دياب كشفت عن تأجيل طرح كليبها الغنائى الجديد ” يابا يابا “الذي كان من المقرر طرحه يوم أمس الثلاثاء على موقع يوتيوب .

وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” أمس قائلة : ” لظروف خارجة عن إرادتنا سيتم تأجيل نشر كليب يابا يابا حتى يوم غد بتمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بيروت على قناتي الرسمية على يوتيوب ” .