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مايا دياب تطرح كليبها الجديد ” يابا يابا ” وتغني باللهجة الصعيدية

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طرحت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” يوتيوب ” كليب أغنيتها الجديدة ” يابا يابا ” .

الأغنية من كلمات المؤلف ” مؤمن راجح ” وألحان وتوزيع ” مودي منير ” .

وتغني مايا باللهجة الصعيدية في كليبها الجديد مع تغيير في ملامحها .

وكانت الفنانة مايا دياب كشفت عن تأجيل طرح كليبها الغنائى الجديد ” يابا يابا “الذي كان من المقرر طرحه يوم أمس الثلاثاء على موقع يوتيوب .

وكتبت تغريدة  عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” أمس قائلة : ” لظروف خارجة عن إرادتنا سيتم تأجيل نشر كليب يابا يابا حتى يوم غد بتمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بيروت على قناتي الرسمية على يوتيوب ” .

 

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