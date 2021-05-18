عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن استنكارها لتصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال في بلدها شربل وهبة المسيئة للسعودية ودول الخليج عبر سلسلة تغريدات كتبتها عبر حسابها على تويتر.

وبدأت مايا دياب كلامها بالقول “بصراحة ما كان حدا سامع فيك ولا رح يسمع فيك لولا حماقتك،مبروك تداول اسمك ومنصبك اليوم بهالسلبية القسوة وانت لا تمثّل الاّ فريقك اللي ما لاقى حدا يوزره مكانك ،الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب،بعدكن عم تدفشونا عل الحضيض وكأن بعد في ابشع منه”.

بصراحة ما كان حدا سامع فيك ولا رح يسمع فيك لولا حماقتك،مبروك تداول اسمك ومنصبك اليوم بهالسلبية القسوة وانت لا تمثّل الاّ فريقك اللي ما لاقى حدا يوزره مكانك ،الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب،بعدكن عم تدفشونا عل الحضيض وكأن بعد في ابشع منه #وزير_الخارجية #شربل_وهبة — Maya Diab (@mayadiab) May 18, 2021

ثم تابعت “لو الاعتذار بدلاً عنه بينفع اكيد كنت اوّل المعتذرين ولكن هو لا يمثّل الّا نفسه او كم واحد بينعدّوا على اصابع اليد الواحدة،استقالتك واجب وطني هيدي اذا عندك وطنية،او احالتك من قبل فريقك ممكن تطفئ نار ما تفوّهت به.”.

لو الاعتذار بدلاً عنه بينفع اكيد كنت اوّل المعتذرين ولكن هو لا يمثّل الّا نفسه او كم واحد بينعدّوا على اصابع اليد الواحدة،استقالتك واجب وطني هيدي اذا عندك وطنية،او احالتك من قبل فريقك ممكن تطفئ نار ما تفوّهت به..#شربل_وهبة #وزير_الخارجية_اللبناني — Maya Diab (@mayadiab) May 18, 2021

وختمت مايا دياب كلامها بتوجيه رسالة الى دول الخليج قالت فيها: “لدول الخليج التي لم تتوقّف يوماً عن حبّنا ودعمنا أقول: هذه الزمرة الحاكمة تقتلنا في أرضنا وخارج ارضنا ،لا تدعوا “أحمق” يُنهي ما بنيناه مع أهل البادية والعزّة والشهامة منذ مئات السنين.”

لدول الخليج التي لم تتوقّف يوماً عن حبّنا ودعمنا أقول: هذه الزمرة الحاكمة تقتلنا في أرضنا وخارج ارضنا ،لا تدعوا "أحمق" يُنهي ما بنيناه مع أهل البادية والعزّة والشهامة منذ مئات السنين..#السعودية #الخليج_العربي #الامارات #وزير_الخارجية_اللبناني — Maya Diab (@mayadiab) May 18, 2021