نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر تحدثت من خلالها عن الأوضاع السيئة التي يمر بها بلدها لبنان خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد .

فكتبت مايا دياب في تغريدتها : ” لبنان يعاني ويتلفظ آخر أنفاسه .. احترنا إذا منوعى على أخبار أحبابنا للي صاروا بدنيا ثانية بسبب الفيروس الخبيث أو إذا منصلّي لأحباب ما يفارقونا لأنهم بالمستشفيات وما قادرين نشوفهم أو إذا منشكر ربنا على شفاء بعض الأشخاص لأنه بالصدفة الفيروس ما أودى بحياتهم ” .

وتابعت في تغريدة أخرى لها : ” مش قادرة أوعى على خبر رحيل أحباء حرمنا الفيروس حتى إنو نجتمع لوداعهم .. قلب مجروح ، معاناة ما إلها حلول ونداءات لتأمين أسرّة بالمستشفيات غير موجودة .. كورونا ساوى الناس ببعضها الغني كما الفقير لا سرير لهما ” .

#لبنان يعاني ويتلفظ آخر أنفاسه، احترنا اذا منوعى على أخبار أحبابنا للي صاروا بدنيا ثانية بسبب الفيروس الخبيث أو إذا منصلّي لأحباب ما يفارقونا لأنهم بالمستشفيات وما قادرين نشوفهم.. أو إذا منشكر ربنا على شفاء بعض الأشخاص لأنه بالصدفة الفيروس ما أودى بحياتهم#كورونا #COVID19 — Maya Diab (@mayadiab) January 12, 2021

مش قادرة أوعى على خبر رحيل أحباء حرمنا الفيروس حتى انو نجتمع لوداعهم، قلب مجروح، معاناة ما الها حلول ونداءات لتأمين أسرّة بالمستشفيات غير موجودة ، #كورونا ساوى الناس ببعضها الغني كما الفقير لا سرير لهما#COVID19 #COVID20 #coronavirus — Maya Diab (@mayadiab) January 12, 2021