مايا يوسف ابنة المخرج خالد يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 16

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

راحوا الصبايا والصبايا جم …واجمل مافيهم مين غير بنتي واجمل مافيكي يابنتي ان انتي …في عنيكي من نينتي حنان الام في مثل هذا اليوم ومن ١٦ سنة رزقت بمايا وعرفت بعدها ان اللي ماخلفش بنات ..ماشبعش من الحنية وماداقش الحلويات. #خالد_يوسف #khaled_youssef #khaledyoussef_official #daughter #love #girl #birthday #family #qualitytime #positivevibes #familytime #kids #children #ilovemyfamily #happybirthday #april #2020 #egypt #happiness #celebration #khaledyoussef #خالديوسف @mayakhaledx