مايا يوسف ابنة المخرج خالد يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 16

احتفل المخرج المصري خالد يوسف بعيد ميلاد ابنته، مايا يوسف، حيث نشر صورة له برفقتها عبر حسابه على انستغرام.

وعلق خالد يوسف على الصورة بمطقع من أغنية محمد منير حيث كتب: “راحوا الصبايا والصبايا جم …وأجمل مافيهم مين غير بنتي وأجمل مافيكي يابنتي إن أنتي …في عنيكي حنان الام”.

وأضاف: “في مثل هذا اليوم ومن ١٦ سنة رزقت بمايا وعرفت بعدها إن اللي ماخلفش بنات ..ماشبعش من الحنية وماداقش الحلويات”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة وجاء بعض التعليقات كالتالي:” خاف عليها بقى، ربنا يحفظها، ماشاء الله عليها ربنا يحميها”.

على صعيد اخر، يبدو ان خالد يوسف قد تجاوز أزمة الفيديوهات الاباحية التي تورط فيها مع عدد من الفنانات الناشئات.