أختير النجم العالمي ​مايكل بي جوردن​ ليكون حامل لقب “الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة” بحسب مجلة People ، وهو بذلك يكون ثالث ممثل من أصل أفريقي على التوالي يحصل على هذا القب.

وتعليقاً على هذا اللقب، نشر جوردون غلاف المجلة، عبر حسابه على انستغرام، وكتب: “جدتي تنظر من اعلى وتقول هذا طفلي” ثم وجه الشكر الى المجلة على منحه هذا اللقب.

وبدأ جوردن مسيرته الفنية عندما كان طفلاً في برامج تلفزيونية وصعد بخطى ثابتة طريق الشهرة في هوليوود حتى قدم أداء متميزاً في دراما العدالة الاجتماعية “Fruitvale Station” عام 2013. الإعلان وفي عام 2015، لعب دور البطولة في فيلم الملاكمة “Creed” المكمل لسلسلة أفلام روكي وبعد ثلاث سنوات جسد شخصية الشرير إريك كيلمونجر أمام الراحل تشادويك بوسمان في فيلم “Black Panther”. وحصد جوردن اللقب، الذي أعلن عنه في البرنامج التلفزيوني جيمي كيميل لايف، بعد المغني جون ليجند والممثل البريطاني إدريس إلبا، اللذين حصلا على اللقب في عامي 2018 و2019

ومن ناحية أخرى، كانت ألغت الشركة المنتجة لأحدث أفلام جوردن، من جداول إصداراتها، بعدما كان من المقرر طرحه في في فبراير 2021. يأتي إلغاء عرض الفيلم بسبب التغيرات والتأجيلات التي سببها فيروس كورونا على أحدث الأفلام السينمائية.