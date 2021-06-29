أثارت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ جدلاً كبيراً بين الجمهور بعد نشرها صورة لها بملابس البحر على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي تستجم تحت أشعة الشمس،

وتلقّت دنيا الكثير من الإنتقادات بسبب صورتها، في حين ان بعض المتابعين دافع عنها وعبر عن اعجابه بإطلالتها، متمنيا لها قضاء أوقات صيفية ممتعة.



كما وطالت الإنتقادات أيضاً زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بسبب إطلالة دنيا بالمايوه.



وكانت ردّت دنيا على منتقدي زيادة وزنها بنشر مجموعة صور لها من إطلالتها بأحد المناسبات في المغرب، أظهرت من خلالها رشاقتها ومحافظتها على جسمها، على الرغم من وضعها طفلتها الثانية “ليلى روز”، منذ فترة قصيرة.