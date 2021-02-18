أثارت الإعلامية السعودية ملاك الحسيني دهشة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن ردة فعلها على هدية قدمها لها زوجها أنس التميمي.

ولم تتردد ملاك الحسيني في الكشف عن عدم فرحتها بالهدية مؤكدة أنها لا تحب هذا النوع من الهدايا في ردة فعل اعتبرها مغردون بغير اللائقة.

وقالت ملاك الحسيني في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في سناب شات: “زوجي فاجئني اليوم بهذه الهدية وأنا من النوع اللي ما أحب أكدس خرابيط وبراندات فإذا اشتريت شيء أشتري اللي فعلا أبيه وجودته”.

وانتقدت صديقة ملاك الحسيني التي ظهرت معها في الفيديو ردة فعلها عند تلقيها الهدية من زوجها فيما بررت ملاك موقفها مؤكدة أنها عندما تريد مفاجأة شخص ما لابد أن تساله قبلها عن الهدية التي يريدها.

وقد انتقد الناشطون ردة فعل ملاك الحسيني حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “قله ذوق حتى لو ماعجبتك خليها بينك وبينه مو لازم كل خلق الله تدري لو اني مكان زوجها المره الجايه حتى بوكيه ورد ما اجيب” و “نفسي أشوف وضع زوجها وهي تتكلم عن هديته كذا ،عن نفسي لو زوجي ايش ماجاب لي احاول اني مااجرحه مو انشر مقطع ع العالم وياناس اسمع زوجي مو عاجبني هداياه الله يرزقني ويرزق كل وحده تبغى الهدايا ” و “طيح الله حظكم يلعبون في الفلوس و احنا نقول يارب استرها معانا لين يخلص الشهر”.

وكانت ملاك الحسيني قد اعلنت انفصالها عن زوجها السابق ماجد الجربا باتفاق ودي ثم أعلنت عن ارتباطها رسميًّا، بعد فترة، بشاب ثلاثيني يُدعى أنس التميمي وهو طالب مبتعث في بريطانيا من أصل سعودي، وهو يعد من مشاهير برنامج السناب شات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحظى بمتابعة كبيرة وثناء لما يقدمه من محتوى مميز.