ما الذي منع عادل إمام من حضور افتتاح الجونة للمرة الأولى منذ انطلاقه؟

حرص الفنان عادل إمام على حضور فعاليات الدورتين السابقتين من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خاصة أنه تم تكريمه في الدورة الأولى من المهرجان إلا أنه غاب عن دورته الثالثة.

وأرجع العديد من المهتمين بأخبار الزعيم غيابه عن المهرجان لعودته إلى تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو”، والذي توقف تصويره خلال الشهور الماضية، ما أدى إلى عدم لحاقه بالعرض خلال شهر رمضان الماضي.

وكان الزعيم قد بدأ تصوير مسلسله “فلانتينو” في العام الماضي على أمل اللحاق بالعرض رمضان الماضي إلا أنه لأسباب صحية لم يستطع إنجاز المسلسل مما جعله يؤجل تصويره وعرضه لرمضان 2020، وقد بدأ في استكمال التصوير منذ أيام قليلة وهو ما منعه من حضور حفل افتتاح المهرجان.