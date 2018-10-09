ما السبب الذي يحول دون زواج هنا شيحة واحمد فلوكس؟

موقف محرج وجد نفسه فيه الفنان أحمد فلوكس وذلك بعد تأكيد والد الفنانة هنا شيحة انه تقدم بالفعل لخطبتها.

فقد أكد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، أنّ فلوكس تقدّم رسميًّا لخطبة ابنته هنا، ولكن لم يتم الرد عليه رسميًّا حتى الآن.

الاحراج سببه نفى النجم الشاب القصة بأكملها منذ أيام قليلة، عبر تصريحات غاضبة هدد فيها بملاحقة كل من ينشر خبر ارتباطه سرًّا بالفنانة هنا شيحة.

الفنان التشكيلي أحمد شيحا، أكد وجود قصة حب بين ابنته هنا والفنان أحمد فلوكس، وأنّ الأخير طلب الزواج منها رسميًّا، وقال: طلبت من هنا التروي قبل اتخاذ القرار بالزواج للمرة الثالثة، بخاصة وأنّ لديها طفلين هما آدم ومالك، وهناك خلافات شهيرة مع والدهما مهندس الديكور فوزي العوامري حول حضانة الصغار، ويجب أن نعرف موقفها القانوني من حضانتهما بعد إتمام الزواج.

وأشار شيحة إلى أنّ ابنته لم تتزوج سرًّا من فلوكس، وليس صحيحًا ما نُشر مؤخرًا عن عقد قرانهما، ولكن هناك ارتباط عاطفي لم يتحول بعد إلى ارتباط رسمي، ولن يحدث الزواج إلا بعد انتهاء إجراءات عدة تضمن مصلحة الصغيرين، إضافة لترتيبات الزواج المعتادة.