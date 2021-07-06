أشادت الفنانة اللبنانية اليسا بجرأة مواطنتها الاعلامية ديما صادق وذلك عبر تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر.

وقالت اليسا في تغريدتها:”والله يا ديما بتفشي الخلق. صار الوقت انو المراة تجرب حظا لان ما بقا عنا رجال للاسف وبتحدا اي شبه رجل يطلع يوجه ويسمي الكل بدون استسناء وما يخاف أااأأااخ أخ يا بلدنا”.

اليسا عن جد ما عارفة عن شو احكي. عن فنك ، او عن مواقفك الاستثنائية ولا عن انسانيتك. انت حدا كتير كتير حلو يا اليسا، ما عم اسمع الا هالناس عم تحكي عن كمية احترامهن الك بعد كل شي عم تعملي مؤخرا وانا اوّلهم. كتير حب واحترام الك https://t.co/fImj1TaXeu — Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 5, 2021

بدورها شكرت ديما صادق على كلام اليسا بالقول: “اليسا.. عن جد ما عارفة عن شو احكي. عن فنك ، او عن مواقفك الاستثنائية ولا عن انسانيتك. انت حدا كتير كتير حلو يا اليسا، ما عم اسمع الا هالناس عم تحكي عن كمية احترامهن الك بعد كل شي عم تعملي مؤخرا وانا اوّلهم. كتير حب واحترام الك”.

مع انو this account is fake

يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني

شفنا العز ايام السعودية وعم نشوف الزل ايام ايران !! https://t.co/EEYkEHUwMx — Elissa (@elissakh) July 2, 2021

وكانت اللبنانية إليسا قد أشعلت جدلا على مواقع التواصل، في الايام القليلة الماضية، عندما ردت على تغريدة انتقدتها على “تويتر” بالقول “يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني. شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الذل أيام إيران”.

وكانت إليسا غردت على حسابها في وقت سابق: “أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع، توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان”.

ويعيش لبنان حاليا بلا حكومة، ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019، المصنفة من بين الأشد منذ عام 1850 وفقاً للبنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار.