علق الإعلامي باسم يوسف على الانتقادات التي وجهت للإعلامية ياسمين عز صاحبة برنامج “كلام الناس” عبر شاشة “أم بي سي مصر”، التي تقدّم محتوى منصف للرجال.

خلال حواره ببرنامج “المغرد” المذاع على قنوات أبو ظبي، تسائل يوسف: “بقول للناس انتوا ليه واخدين كلام ياسمين عز بجدية؟.. هي نفسها عارفة إنها بتقدم كاراكتر”.

باسم يوسف يرد على الانتقادات الموجهة لياسمين عز

وأضاف الإعلامي الساخر: “ياسمين تعلم جيّداً أنّ ما تصرّح به على الشاشة ليس منطقياً، وما تفعله هو تجسيد شخصيّة معيّنة”، مطالباً الجمهور بعدم تصديقها أو التعامل مع تصريحاتها على أنها حقيقة.

من هي ياسمين عز؟

ياسمين عز، هي مذيعة مصرية درست الإعلام، كما اكتسبت شهرتها بتقديمها برنامج «عز الشباب» على روتانا مصرية، ثم بعد سنوات تم اختيارها من قبل المخرج مجدي أبوعميرة، للمشاركة في بطولة مسلسل «بره الدنيا» بطولة شريف منير عام 2010.

وتأهلت لتقديم برنامج «صباحك مصري» على قناة «mbc مصر» منذ سنوات، من بعدها قدّمت برنامج «حديث المساء»، بدلًا من الإعلامية سهام صالح، عبر القناة ذاتها، ثم برنامج المنوعات «ليلة الخميس»، حتى بدأت برنامجها الجديد الحالي «كلام الناس».

برنامجها المثير للجدل

ودائماً ما تثير الإعلامية ياسمين عز جدلاً ببرنامجها “كلام الناس” والذي تستضيف خلاله نخبة من أبرز نجوم المجتمع في كافة المجالات الفنية والاجتماعية وتتطرق خلاله للعلاقة بين الرجل والمرأة بشكل عام وعن كيفية التعامل بينهما وكان أبرز تصريحاتها مؤخرًا تعليقها على العلاقة بين الرجل اللبناني وزوجته وهو ما أثار جدلاً كبيراً وهاجمتها العديد من الإعلاميات اللبنانيات.

ومن هؤلاء السيدات كانت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان والتي انتقدت تصريحات “عز” قائلة “أنا عكس رأي ياسمين عز وأنا مش ضد الرجل بس لما نسمع أن لازم المرأة تخضع للرجل بطريقة معينة الموضوع ده خطير جداً بمجتمعنا العربي وله آثار سلبية كثيرة وحوالي 50% من نساء العربي بيتضربوا من أزواجهن وبتتهزق ومالهاش حقوق واذا حتي الرجل يضرب الأولاد مالهاش تفتح بقها”.

إلى جانب الإعلامية اللبنانية ميرفت النحاس والتي رفضت تصريحاتها بشأن المرأة اللبنانية وهاجمتها قائلة “اندهشت جداً من حديث الإعلامية المصرية ياسمين عز عن المرأة اللبنانية وما تعودنا نرد على قلة الأدب وقلة التهذيب بنفس الطريقة بس بنقول للسيدة المحترمة اللي المفروض تكون بنت عز مثل أسمها لا تقول أصلي ولا فصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل بكل أسف بعد الحاقدين نتيجة تجارب شخصية فاشلة”.

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