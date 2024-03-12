كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن تعرضها للإصابة خلال مشاركتها في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال خلال الماراثون الرمضاني 2024.

ووقعت سمية الخشاب ضحية برنامج مقالب الفنان المصري الجديد “رامز جاب من الآخر“، الذي انطلقت أولى حلقاته أمس الإثنين 1 رمضان على قناة mbc مصر.

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال

حيث كشفت سمية الخشاب أنها تعرضت للأصابة خلال استضافتها في البرنامج بسبب المقلب، مضيفة: “هناك إجراءات قانونية، وأنا منتظرة حكم القضاء”.

نقل سمية الخشاب للمستشفى

ونقلت الخشاب إلى مستشفى الزهراء في البرشاء بدبي لتلقي العلاج بعد انتهاء تصوير حلقتها في البرنامج، حيث أظهر الطبي وجود كسر في طرف الكعب، كما تعرضت لكدمات في الكتف.

برامج رامز جلال

وبدأ رامز جلال سلسلة برامجه في عام 2009 ببرنامج رامز حول العالم الذي قدم منه موسمين، ليبدأ أول برامجه في المقالب عام 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد وحتى آخر برامج رامز نيفر إيند عام 2023.

برنامج رامز جاب من الآخر

هذا وقد كشفت قناة MBC مصر، عن برومو برنامج مقالب الفنان رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، والذي يحمل عنوان “رامز جاب من الأخر”.

حيث أظهر البرومو تفاصيل المقلب الذي يتعرض له ضحايا هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: كريستيانو رونالدو، إمام عاشور، محمود كهربا، غادة إبراهيم، عمرو يوسف، محمد عب المنعم، علي البليهي.

بالإضافة إلى أحمد السقا، باسم سمرة، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حمادة هلال، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني وزوجته.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف، مثل استضافته لمغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، سمية الخشاب وأيتن عامر، أحمد السقا وباسم سمرة، محمد الشرنوبي وسارة الطباخ ومها أحمد وفادي خفاجة.

أما عن موعد العرض فسيعرض برنامج “رامز جاب من الآخر” في رمضان 2024 عقب آذان المغرب على شاشة MBC مصر.

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