كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، خاصة بعد الاشاعات الكثيرة حول تدهور حالته الصحية التى تعرض لها في الفترة الماضية.

وقال الشناوي، ببرنامج “حبر سري“، إن الزعيم عادل إمام أيقونة الفن المصري ومدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي، موضحا أنه يطمئن على حالته الصحية من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وأضاف: “عصام طمني عليه وهو صحته كويسة، ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد”.

هل أعتزل الزعيم عادل إمام؟

هذا وقد تم تداول أنباء تفيد بأن الفنان عادل إمام، الملقب بـ”زعيم الكوميديا”، قرر اعتزال التمثيل والفن بشكل نهائي، فما صحتها؟

ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان مصادر لم تسمها أن “عادل إمام يرى أنه أدى دوره على أكمل وجه وأنه يفضل حاليا الابتعاد عن الساحة الفنية مثلما سبقه إلى ذلك القرار صديقه الفنان صلاح السعدني”.

يشار أن آخر حديث له إلى فضائية تبث من مصر يوم عيد ميلاده الـ83، قد تم عبر هاتف الفنانة لبلبة، التي كانت تحضر الاحتفال في منزله.

وخلال هذا الحديث الذي لم يدم أكثر من دقيقة بدا عادل إمام حاضر الذهن وأطلق جملة ساخرة على الهواء ردا على محاوره الذي لم يسأله عن أي شيء بخصوص مستقبله الفني.

الفنانة لبلبة بدورها قالت في تصريح صحفي، إنها “خلال طوال ساعات حضورها حفل عيد ميلاد عادل إمام بمنزله لم تسمع منه أبدا أي كلمة تعني أنه قرر الاعتزال”.

وأضافت أن الجو العام كانت تسيطر عليه حالة من الفرح والسعادة من المحبين والأصدقاء، مبرزة أنه لم يصدر أي حديث عن اعتزال أو شيء من هذا القبيل.

وتابعت أن عادل إمام نفسه حينما تحدث لإحدى القنوات التلفزيونية عبر هاتفها لم يتطرق لقرار مثل هذا، وكان واضحا للجميع أن صحته جيدة وذهنه حاضر.

الزعيم عادل إمام

الجدير بالذكر أن مشوار الزعيم عادل إمام الفني يضم أكثر من 130 فيلما و11 مسرحية و16 مسلسلا تلفزيونيا.

وكان آخر فيلم لعادل إمام عام 2010 باسم “زهايمر” وكان يناقش مرض ألزهايمر الذي يصيب كبار السن، ولذلك كثيرا ما ظهرت شائعات في الفترة الماضية تؤكد إصابته به، وكان آخرها العام الماضي إلا أن أسرته والمقربين منه نفوا ذلك أكثر من مرة.

وكان آخر عمل فني ظهر فيه عادل إمام هو مسلسل “فلانتينو” عام 2020 ومن وقتها لم يظهر في أي أعمال فنية وهناك من أرجع السبب لخلافات مع شركات الإنتاج المتواجدة على الساحة حاليا، وهناك من أرجع المسألة لتقدمه في السن وإصابته بأمراض الشيخوخة.

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