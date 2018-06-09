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ما حقيقة اعتراف أحمد عز بأبوته لطفلي زينة!

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حقيقة اعتراف أحمد عز بأبوته لطفلي زينة

حقيقة اعتراف أحمد عز بأبوته لطفلي زينة

حالة من الجدل أحدثتها صورة متداولة للنجم أحمد عز مع طفل أشقر الملامح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رجح روادها أن عز اعترف أخيراً بابنيه “عزالدين وزين الدين” من الفنانة زينة، وقرر التقاط صورة مع إحداهما في أحد الأماكن.

ونفى مصدر مقرب من عز اعتراف الأخير بأبوته لطفلي زينة، مؤكداً لـ24 أن هذا الطفل سوف يظهر في الحلقتين المقبلتين من مسلسل “أبوعمر المصري”، حيث يجسد أحد المراحل العمرية لنجل “عز” في الأحداث.

ويشارك في بطولة “أبوعمر المصري” أروى جودة وأمل بوشوشة ونادية كوندا وفتحي عبدالوهاب وصبري فواز وعباس أبوالحسن وأحمد العوضي ومحمد الشرنوبي ومنذر رياحنة، سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى.

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