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ما حقيقة الأنباء عن زواج وائل كفوري والاعلامية جيسيكا عازار؟.. فيديو

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جيسيكا عازار ووائل كفوري

جيسيكا عازار ووائل كفوري

انتشرت أنباء كثيرة خلال الساعات الماضية عن زواج الفنان اللبناني وائل كفوري و مواطنته الإعلامية جيسيكا عازار خاصة بعد ظهورهما مؤخرًا في عيد ميلاده الضخم الذي احتفل به وسط عدد من أصدقائه.

ظهور جيسيكا عازار مع وائل كفوري في منزله خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ45، أثار الجدل مرة أخرى حول علاقتهما، خاصة بعد انفصال وائل مؤخرًا عن زوجته أنجيلا بشارة.

وبالرغم من أن وائل كفوري تربطه علاقة وطيدة بجيسيكا، إلا أن بعض المقربين منهم نفوا قصة زواجهما، وأكدوا أن حالة الانسجام التي كانت بينهما وقت عيد ميلاده، بسبب أنهما كانا على خلاف قبل أسبوعين، لكنهما أنهيا هذا الخلاف ليلة عيد ميلاده، وربما كان ذلك سبب انتشار تلك الشائعة.

ومن جانبه تجاهل وائل كفوري الرد على الأنباء الخاصة بتطور علاقته بجيسيكا عازار، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفى بإعادة تغريد التدوينات القصيرة الخاصة بأخبار عيد ميلاده وأغانيه، أيضًا جيسيكا عازار لم ترد حتى الآن على تلك الأنباء سواء بالنفي أو التأكيد، وهو ما ازداد من حيرة متابعي كل منهما.

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