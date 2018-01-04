ما حقيقة ترك ابن كيم كارداشيان في المستشفى للاحتفال برأس السنة؟ فن

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بعد الشائعات التي طالت نجمة تلفزيون الواقاع ​كيم كاردشيان​، بانها تركت ابنها سانت هي وزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست في المستشفى وحيدا من اجل الاحتفال بليلة راس السن، أتت الاخيرة لترد وتسكت عن صمتها.

وردت كيم على إحدى الوسائل الاعلامية، وخصوصاً للمشككين في امومتها، لافتة الى انها لم تترك ابنها ولو لحظة في المستشفى وظلت معه طوال الوقت هي وزوجها و انّ العائلة غادرت المستشفى يوم 30 كانون الاول اي قبل راس السنة بيوم.

يذكر ان سانت البالغ من العمر 3 اعوام اصيب بالتهاب رئوي ونقل على اثره الى المستشفى في ولاية لوس انجلوس الامريكية.