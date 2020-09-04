انتشر في الاونة الاخيرة خبر ان الممثل ​براد بيت​ ينتظر مولوده الأول من حبيبته من أصول عراقية الممثلة ​عليا شوكت​ خصوصا بعد ان رصدت مجلة Life & Style عليا وهي ترتدي ملابس فضفاضة.

لكن المتحدث بإسم براد نفى الخبر جملة وتفصيلا عبر موقع “جوسيب كوب” خصوصا ان براد يمضي وقته حاليا مع عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتيرالسكي في جنوب فرنسا.

اما عليا وبراد كانا قد التقيا قبل فترة واشارت بعض المعلومات انهما خرجا معاً الى عدة مناسبات لكن لا علاقة جدية تجمعهما.

يذكر أن علياء شوكت تبلغ من العمر 30 عامًا، ممثلة أمريكية من أصول عراقية، ولدت لأب عراقي يدعى طوني شوكت، ترعرع في العاصمة بغداد ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1970، ووالدتها أمريكية تدعى “دينا بيرك” ولديها شقيقان. حصلت على تعليمها الدراسي في العلاقات الدولية من جامعة Yale الشهيرة، كما درست الدراما والأدب الإنجليزي والفيزياء، وتجيد العزف على البيانوا وتلعب التنس وتتحدث بأكثر من لغة. وعملت عليا شوكت في أكثر من عمل فني شهير، أبرزها مسلسل Arrested Development، كما عملت بعض الوقت كعارضة أزياء لدار Calvin Klein.