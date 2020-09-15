تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة المصرية أنغام مع مواطنها الموسيقار هاني فرحات زاعمين انه قد تم زواجهما.

ورغم ان أنغام لم ترد بشكل مباشر على هذه الانباء الى انها ابدت اعجابها بتغريدة للصحفية هنادي عيسى قالت فيها: “الشائعة التي تطارد المطربة انغام بزواجها من المايسترو هاني فرحات عارية عن الصحة”.

صحف مصرية : زواج انغام للمره الخامسة بالمايسترو الكبير #هاني_فرحات pic.twitter.com/FNRwPkrAXo — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) September 15, 2020

الشائعة التي تطارد المطربة انغام بزواجها من المايسترو هاني فرحات عارية عن الصحة #انغام — hanadi issa (@hanadiissa11) September 14, 2020

يذكر ان أنغام سبق لها الزواج من مهندس الصوت المصري “مجدي عارف” وانجبت منه ابنها “عمر”. وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 وانجبت منه ابنهما عبد الرحمن. وفي أكتوبر 2014 تزوجت من الممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014. وفي فبراير 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم وأعلنا انفصالهما رسمياً في 8 مارس 2020.