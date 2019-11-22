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ما سبب توقف ميس حمدان عن تقليد المشاهير!

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mais hamdan

ميس حمدان

تحدثت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​ عن سبب توقفها عن تقليد المشاهير، وقالت :”أعتبر التقليد نعمة من الله لكني قررت استبعادها من قاموس الفني، حتى لا أحصر نفسي في هذا المجال، رغم أنني لم أستخدم هذه الموهبة بشكل جيد إلا في تقديمي لعدد من البرامج”.
وعن سبب تأخرها في إتخاذ هذا القرار، قالت :”لأنني أريد أن أكون نفسي، لا أريد أن يقول أحد في الشخصيات التي أقدمها إنني أقلد فلان أو غيره، أريد أن أكون ممثلة شاملة، خصوصا أن لدي مخزون من الشخصيات أريد تأديتها في أعمال فنية، لذلك أتمنى أن تخدمني موهبة التقليد في عمل سينمائي أو درامي”.

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