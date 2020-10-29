شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، وحضره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والإعلام والرياضة من مصر والوطن العربي، غياب عدد من الفنانات المصريات؛ ما أثار تساؤلات الجمهور عن سبب غيابهن.

وكان من أبرز الفنانات اللواتي تغيبن عن المهرجان؛ النجمة نيللي كريم، والنجمة منى زكي، بالإضافة إلى دينا الشربيني، والممثلة ريهام عبدالغفور، على الرغم من حرصهن الكبير على حضور كل دورات المهرجان منذ انطلاق دورته الأولى، قبل اربع سنوات.

وفيما لم تكشف النجمات؛ منى زكي، دينا الشربيني وريهام عبدالغفور عن سبب غيابهن عن المهرجان، فضلت نيللي كريم الكشف عن ذلك من خلال نشرها بعض الصور عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام، حيث أظهرت الصور بأنها كانت حاضرةً في حفل زفاف إحدى صديقاتها.

وكان نجوم أبطال مسلسل “بـ100 وش”، الذي تؤدي فيه نيللي دور البطولة، ومخرجته كاملة أبو ذكري، حرصوا على التواجد على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة الذي يقام العام الحالي في قاعة مفتوحة، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.