ما علاقة الـ 5G بانتشار فايروس الكورونا؟.. شاهد ماذا اجاب الطبيب وليد خيرالله في حواره مع نجوى كرم!

في خطوة لافتة، بادرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى اجراء حوار مع طبيبها وليد خيرالله اختصاصي أمراض داخلية-غدد وسكري لاعطاء معلومات عن فايروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.

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وقد وجهت نجوى كرم الطبيب وليد خيرالله الكثير من الأسئلة حول الفايروس وطرق الوقاية منه لكن كان لافتا ربط الدكتور انتشار المرض والـ 5G اول الجيل الخامس.

ولفت الدكتور خيرالله ان مدينة ميلانو كانت من اوائل المدن الاوروبية التي تم تجهيزها بشبكة الجيل الخامس مؤكدا ان الـ 5G تؤثر على مناعة جسم الانسان ونوعية النوم.

واضاف الطبيب خيرالله “قبل الـ 5G كان في أوبئة ولكن الان الاوبئة أقوى وتنتشر بطريقة شرسة لأن مناعة الجسم تكون ضعيفة”.