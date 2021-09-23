روت الفنانة الكويتية، غدير السبتي، أجواء ما واجهته عند وفاة والدتها، مطلع الشهر الجاري، بعد معاناة مع مرض الزهايمر، مبينة أنها لم تكن حينها في بلادها الكويت، وحاولت السفر من دبي إلى الكويت، ولم تجد تذاكر سفر متاحة لإنهاء الأمر والعودة لدفن والدتها.

ووجهت السبتي، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، رسائل شكر وامتنان لجميع من وقف بجوارها من بينهم صديقتها المقربة “مها”، إضافة إلى المنتج باسم عبدالأمير وزوجته، ويوسف الغيث الذي وقف معها رفقة باسم، للحصول على تذكرة وإتمام السفر.

وعقبت السبتي بأنها كانت توجد في دبي، من أجل تصوير مسلسلها حيث حصلت على 3 أيام فقط إجازة لدفن والدتها واستقبال العزاء، مبينة أن المسموح به حينها للتصوير من دونها يومان فقط.



وبينت السبتي أنه كان من الصعب الحصول على تذكرة، إضافة إلى تعطل سفرها للبحرين، بسبب قانون السعودية القاضي بالمكوث 14 يوماً في الحجر الصحي، مستطردة أنها قابلت بالصدفة الإعلامية السعودية لجين عمران في دبي، وهي من وقفت معها، وأنهت الأمر.



وشددت السبتي على أنها لن تنسى الجميل الذي صنعته لها لجين عمران، مبينة أنها استضافتها في منزلها مع أسرتها ووالدتها ووقفت بجانبها، رغم أن صداقتهما ليست وطيدة.



وأردفت السبتي أنها تعرف لجين عمران، من خلال “السوشيال ميديا”، وتحدثت معها مرة في موضوع ما، ومضت قائلة إن لجين تواصلت مع جميع من تعرفهم حتى وفرت لها ما تريد، وأنهت سفرها، وذهبت إلى الكويت للحاق بتشييع جثمان والدتها ودفنها.



جدير بالذكر أن والدة الفنانة الكويتية، غدير السبتي، توفيت صباح يوم الأربعاء، الأول من سبتمبر الجاري، بعد معاناة مع مرض “الزهايمر”.



وأعلنت الممثلة البحرينية، شيلاء سبت، نبأ رحيل والدة غدير السبتي، من خلال نعيها في منشور عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، فكتبت: “حبيبتي غدير السبتي.. عظم الله أجرك بوفاة والدتج ومثواها الجنة يارب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربي يصبر قلبج الطيب”.