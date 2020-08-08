على رغم شهرتها الواسعة كواحدة من اجمل فنانات مصر والعالم العربي غير ان تفاصيل حياة ياسمين صبري العاطفية غامضة ولا يعرف عنها الكثير خاصة زيجتها الاولى التي اكتفت فيها بذكر اسم زوجها الاول دون اي تفاصيل اضافية.

ففي البداية كان الجميع يعتقد ان ياسمين صبري عزباء الى أن فاجأت جمهورها باعلان انها مرتبطة خلال لقاء تلفزيوني مع الفنانة اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

زواج ياسمين صبري الاول

وكشفت ياسمين أن اسم زوجها الأول محمد وتدلعه دودي وبأنه رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها.

غير ان ما لم تصرح به ياسمين صبري وكشفه الجمهور فكان ان زوجها كان يكبرها بسنوات ولديه زوجة اولى واولاد لذا كان زواجه منها سريا لذا فقد اثار اعلانها ارتباطها على الاعلام في حدوث خلافات مع زوجها ما ادى الى انفصالها عنه عام 2017.

هل رزقت ياسمين صبري بطفل من زواجها الاول؟

اما ان كانت ياسمين صبري قد رزقت بطفلة من زواجها الاول فقد نفت الامر تماما وذلك بعد انتشار شائعات حول هذا الموضوع مؤكدة أن زواجها لم يسفر عن أبناء.

زواجها من أحمد أبو هشيمة

بعد انفصالها عن زوجها الاول، شترطت ياسمين صبري أن يكون زوجها المستقبلي: “هادئ الطباع ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي وحساس وألا يكون نحنوح وملزق وأن يكون لديه طموح ويصرف عليها وليس العكس وأن يكون محدودا ماديا وليس غنيا.

وقد ارتبطت ياسمين صبري بعد ذلك برجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة الذي ارتبطت به بعد قصة حب قصيرة لم تزد عن ثلاثة اشهر.

وفي ابريل 2020 تزوجت ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة في حفل أسري بسيط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

أما عن اكثر ما يعجبها في زوجها احمد ابوهشيمة فقد قالت ياسمين صبري “بضحكني” غير انها عادت واوضحت لاحقا انه جرى اقتطاع كلامها وبأن ما يعجبها فيه هو نجاحه وثقته بنفسه وطموحه وشخصيته القوية