حرب علنية وفي الخفاء أيضًا تدور بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي بعد تصريحات للأخيرة أطلقتها خلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة تجاهلت الحديث خلالها عن نجومية ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أنها ترى في الفنانة يسرا أنها “نمبر وان” في عالم الفن بمصر.

الحرب العلنية تجلّت بوضوح من خلال مجموعة من التصريحات والتلميحات عبر صفحات التواصل الإجتماعي لياسمين عبد العزيز، وتصريحات خرجت بها بوسي شلبي عن صمتها تجاه الأزمة مؤكدة تمسكها برأيها في كون يسرا هي الأولى بلا منافس.

كما تدور في الخفاء حرب أخرى باردة، قد أكدت مصادر خاصة أنها في أحاديث النميمة في جلسات خاصة لمجموعة من النجمات أصدقاء “بوسي” الذين يرون أن ياسمين وعددا آخر من النجمات لم يقدمن أعمالا فنية كثيرة ولكنهم حسب رأيهم مغرورن موضحين أن جيل يسرا وإلهام شاهين ونبيلة عبيد وغيرهن هن الأفضل.

وقامت الإعلامية بوسي شلبي بإغلاق خاصية التعليقات على اللايف الذي كانت تقوم بنقله خلال تواجدها في أحد الحفلات يوم أمس في مصر، وذلك بعد أن تلقت شتائم وهجوم حاد من قبل الجمهور الذي دافع عن نجمته الممثلة ياسمين عبد العزيز.

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وكانت بوسي شلبي قد خرجت عن صمتها مؤخرًا، وفي أحد اللقاءات الصحفية لها ردت على الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الأزمة التي نشبت مؤخرا، عندما استضافت الأولى الفنانة ريهام حجاج، زوجة محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز ووالد أبناءها.

وعند سؤالها عن سخرية الفنانة ياسمين عبد العزيز من تصريحاتها، قالت بوسي شلبي إن الموضوع لا يتعلق برفض رأيها، لأنها تعرف أن ياسمين نفسها مقتنعة أن يسرا هي رقم 1، لكن الموضوع يتلخص في أن “الطرف التاني لسه بيحب الطرف الأول وأنها مش طرف في الموضوع”.

وامتدت الحرب الكلامية، بين الطرفين، خاصة بعدما أعلنت بوسي شلبي استضافة الفنانة ريهام حجاج في برنامج “سهرة خاصة” على قناة النهار، فيما فضّلت الفنانة ياسمين عبد العزيز الرد بشكل غير مباشر، وكتبت في منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، أن “الصمت ليس ضعفا وإنما قوة”.

ورغم الخلافات الكبيرة بينهما منذ زواجها من الفنان أحمد العوضي، دعم الفنان وائل عبد العزيز بقوة شقيقته ياسمين عبد العزيز في خلافها مع الإعلامية بوسي شلبي، حيث وجّه رسالة تحذير إلى بوسي شلبي عبر صفحته في “إنستجرام”، معيداً تذكيرها بلقطة وهي تقوم بتسليم جائزة أفضل ممثلة كوميدية عام 2017 لشقيقته، وإشادتها بموهبتها.

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