ما هو قرار الحكم الجديد في قضية طلاق انجلينا جولي وبراد بيت.. لصالح من! ‎

بعد عامين من انفصالهما لا تزال قضية الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ من زوجها الممثل ​براد بيت​ محط اهتمام الصحافة العالمية. لينتشر مؤخرا عبر إحدى الصحف العالمية خبر صدور قرار جديد من المحكمة.



ويتضمّن هذا القرار السماح لبراد بيت بزيارة أولادهما، كما لفت إلى ضرورة تحسين العلاقة وتطويرها مع الأولاد، وذلك لكي يؤثّر سلبا على صحّتهم النفسية، خصوصا وأنّهما لا يقضيان وقتا كافيا وممتعا مع بعضهما.



واعتبرت المحكمة أنه على الرغم من خلافتهما، هذا لا يجب أن يشعر الأطفال بنقص عاطفي وعائلي.