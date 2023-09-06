كشف المحامي الكويتي أسامة القروي، الإجراءات القانونية الخاصة باستكمال جلسات محاكمة الفاشينستا التي تسببت في وفاة شخصين في حادث مروع، وذلك بعدما رفضت المحكمة إخلاء سبيلها بكفالة وحددت جلسة 9/14 لنظر القضية.

وقال خلال مداخلة مع ET بالعربي: أن” تجديد الحبس للمتهم بصفة مجملة وليس بصفة خاصة لهذه القضية، له مبررات قانونية، التي يرجّح تقديرها للمحكمة التي قررت تجديد الحبس، ومنها عدم الإنتهاء من جراء التحقيق او الخشية من هروب وفرار المتهم، وأيضاً الخشية من تأثير المتهم على مجريات التحقيق في حال إخلاء سبيله، وهي أمور يقدّرها القاضي الذي ينظر في تجديد الحبس”.

وحول إجراءات الجلسة الثانية فقال : “سوف تمتثل المتهمة أمام المحكمة برفقة محاميها الذي سوف يدفع أمام المحكمة بانتظار مبررات الحبس الإحتياطي ويطلب من القضاء إخلاء سبيلها بالضمان الذي تراه المحكمة”.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك إخلاء سبيل في الجلسة الثالثة بالضمان الذي تراه المحكمة او بدون ضمان فهذا يرجع لسلطة قاضي تجديد الحجز التقديرية.

يذكر انه حتى الآن لم تصدر وزارة الداخلية الكويتية أي بيان جديد عن معلومات مختلفة عن وقائع الحادث.

وجاء في البيان الذي أصدرته الاسبوع الماضي : تقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتوجيه عدد 10 تهم

وشدد البيان وقتها أن هناك لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.