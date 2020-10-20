كشفت الفنانة الاماراتية احلام، يوم امس الاثنين، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري في المستشفى دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

هذا وقد اوضح مبارك الهاجري، في اتصال مع “ET بالعربي”، طبيعة الاصابة والعملية التي خضع لها حيث قال انه يوم الجمعة الماضي ان الدراجة النارية وقعت على قدمه ما سبب له كسر بعد ان اوقفها بشكل غير صحيح.

وتابع مبارك الهاجري انه أجرى عملية جراحية يوم السبت وبأنها تكللت بالنجاح وبدأ بالعلاج الطبيعي وبدأ بالسير خطوات بسيطة.

وختم الهاجري كلامه بتوجيه الشكر الى كل من سأل عنه قائلا “اللهم لك الحمد والشكر”.

وكانت احلام قد اعلنت امس عن دخول زوجها الى المستشفى موجهة له رسالة قالت فيها: “يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب.. … ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي”.

يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب … ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي pic.twitter.com/gMGcdNJdGY — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 19, 2020