مبروك عطية يفاجئ وفاء الكيلاني: “الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه… والمنقبة راجل”!

تصريحات صادمة ومواقف جريئة، ادلي بها الداعية والأكاديمي المصري مبروك عطية في برنامج “تخاريف” مع وفاء الكيلاني على MBC1.

فقد اعترض عطية على مقولة ان “الزواج نصف الدين” وقال أن “الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه بل على العكس يمكن يضيع الدين كله”.

وردا على سؤال عن النقاب، قال عطية :”بحزن كل ما بشوف سيدة ترتدي النقاب وخاصة في الكلية وبقولهم أنا في قمة الحزن لما بشوفكم»، مشيرا إلى أن السيدة المنتقبة في تصوره هي «رجل ومفيهاش ريحة الأنوثة”.

وتابع عطية: “الإسلام مفيهوش كلمة اسمها نقاب.. وأنا الوحيد اللى بقول لأي موظفة في الأزهر ترتدي النقاب لو عندك دين سيبى الأزهر وامشى واتنقبى بره”.

وعن سر حمله الدائم للورد والنعناع، قال “لسببين ليقول للناس ان ربنا خلق الورد وانته عملتوه شوك والحاجة الثانية ان ربنا خلق الدين اجمل من الوردة وبرضه ما فهمناهوش”.