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متابعة تنتقد صبا مبارك : ” استري نفسك وعودي إلى الله ” .. كيف ردت الأخيرة عليها ؟

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نشرت الفنانة الأردنية ” صبا مبارك ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وجهت من خلالها رسالة إلى جمهورها ومتابعيها تحثهم على التفاؤل .

فكتبت في تعليقها عليها : ” يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي .. بحبكم وديرو ‏بالكم على حالكم ” .

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يوم جديد… و تفاؤل و ثقة بكل شي حلو جاي بحبكم و ديرو بالكم ع حالكم 😘 . . #HUAWEInova7i 👌

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وتفاعل المتابعون على الصورة بتعليقاتهم التي أشادت بجمالها وعن حبهم لها .. ولكن تلقت صبا مبارك تعليقا من أحد المتابعات يحمل انتقادا وهجوما عليها .

فقالت المتابعة : ” أول شي استري نفسك أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة ‏والآخرة خير لك من الأولى ” .

لترد صبا عليها قائلة : ” ياختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري ” .

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