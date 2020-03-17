متابعة تنتقد صبا مبارك : ” استري نفسك وعودي إلى الله ” .. كيف ردت الأخيرة عليها ؟

نشرت الفنانة الأردنية ” صبا مبارك ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وجهت من خلالها رسالة إلى جمهورها ومتابعيها تحثهم على التفاؤل .

فكتبت في تعليقها عليها : ” يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي .. بحبكم وديرو ‏بالكم على حالكم ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بتعليقاتهم التي أشادت بجمالها وعن حبهم لها .. ولكن تلقت صبا مبارك تعليقا من أحد المتابعات يحمل انتقادا وهجوما عليها .

فقالت المتابعة : ” أول شي استري نفسك أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة ‏والآخرة خير لك من الأولى ” .

لترد صبا عليها قائلة : ” ياختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري ” .