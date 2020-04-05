متابعة تنتقد ميريهان حسين .. والأخيرة ترد : ” اذهبي إلى الجحيم “

نشرت الفنانة المصرية ” ميريهان حسين ” مجموعة من الصور من كواليس الحلقة التي شاركت فيها في برنامج ” هزر فزر ” الذي تقدمه الفنانة ” هنا الزاهد ” . وتم عرضها يوم أمس السبت وشارك فيها أيضا كلا من النجوم نسرين طافش وإدوارد وأيتن عامر وأوتاكا ومحمد عز

وتعرضت ميريهان حسين إلى عدد من الانتقادات من جانب بعض المتابعي والذي أعرب عن اندهاشه من تصرفات الفنانين وممارسة حياتهم بشكل طبيعي على الرغم من دعوات الفنانين للمواطنين الدائمة للبقاء في المنزل وذلك للحد من انتشار قيروس كورونا .

وأكدت ميريهان في تعليقها على ذلك أن وقت تصوير الحلقة قديما حيث تم تصويرها قبل انتشار فيروس كورونا في مصر،وأنه كان منتشرا في الصين فقط .

كما جاء تعليق آخر من متابعة تهاجم ميريهان حسين قائلة : ” لا أحد يشاهد هذا القرف ” .. لترد الأخيرة : ” اذهبي إلى الجحيم ” .