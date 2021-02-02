كشفت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” عن تلقيها تعليقا من إحدى المتابعات لها والتي شنت من خلاله هجوما لاذعا عليها وتمنت لها الموت .

فجاء في تعليق المتابعة : ” غيروا العنوان من الأولى بجمال العيون إلى الأولى في الفحشاء والدعارة .. ياريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر .. شيطانية في صفة إنسان ” .

ونشرت هيفاء وهبي صورة لهذا التعليق عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري وكتبت برد قاسي في تعليقها عليها قائلة : ” التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا خصوصا اللي بالعربي إذا دلت على شئ فهو إنه أصحابها ناس أوسخ من الوساخة وثقتهم بنفسهم صفر ” .

وتابعت : ” ولازم كل دولة تمنع أي إبن حرام إنه يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لأن ما يحصل جرائم إنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون وللأسف أغلبها تعليقات من بنات ” .

وأضافت هيفاء : ” خليني انصحك يا حاقدة الرجل عمره ما هيهتم بواحدة لما يعرف إنها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لإنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير يا حمارة .. الأنثى الحقيقية هي من تدعم المرأة وليس العكس ” .