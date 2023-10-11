تتمتع الفنانة اللبنانية مايا دياب بشخصية قوية واستثنائية، وتتميز بعفويتها وصدقها، اذ لا يمكنها ان تسكت عن ما تراه محقًا، وهي لا تتردد في أن تدافع عن نفسها، عندما تتعرض للتنمّر أو للانتقادات، خصوصًا أنها تعتبر من اجمل الفنانات في الوطن العربي.

مايا دياب ترد على منتقدي إطلالتها

وبرد ناري، قررت مايا دياب ان تضع حدًا لإحدى المتابعات التي قررت أن تتنمّر عليها، وكتبت لها تعليق “بتفزعي.

فردت “مايا” بثقة عالية، وقالت: لو بتحطي مراية عندك بالبيت وبتفرجينا حالك انت يا حلوة.. قمر، وتصدرت تلك الإطلالة، وأثنى الكثير من المتابعين على رد مايا القوي.

وأطلت مايا دياب في الصور بشعر أسود طويل، وارتدت ملابس كاجوال وصفها جمهورها بالغريبة، ارتدت بنطلون جينز واسع أسفل الخصر، وتوب أسود كأنه مايوه وأكمام من الشيفون، ووضعت مكياجا بألوان جديدة عليها، حتى أن الجمهور شببها بكيم كاردشيان.

على جانب آخر، كانت مايا دياب تواجدت الفترة الماضية في فرنسا لحضور أسبوع الموضة في باريس، وظهرت بإطلالة لفتت الأنظار بفستان قصير أسود على شكل قلب من الريش من تصميم جان لويس صبجي، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها وتزينت بطوق فضي حول رقبتها، أما الحذاء اختارته باللون الأسود.

مايا دياب تصاب بتسمم حاد

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إلغاء حفلها المقرر في سوريا بسبب تعرضها لحالة صحية طارئة أدت إلى دخولها المستشفى.

وكتبت عبر “تويتر“: “أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان “روزا داماس” عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه… بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل. كل الحب”.

أحدث أعمال مايا دياب

يذكر أن أحدث أغنيات مايا دياب كانت “تقلان”، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بطريقة الفيديو كليب.

وأغنية “تقلان” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج جو بوعيد.

كذلك طرحت مايا دياب مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان “ديالي” حيث غنتها باللهجة المغربية لأول مرة.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »