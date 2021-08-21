تعرضت الفنانة ” هنا الزاهد ” للتنمر من جانب إحدى المتابعات لها على موقع تويتر والتي انتقدت في تعليق لها صوت هنا واصفة إياه بأنه يصيبها بالعصبية .

فكتبت المتابعة في تعليقها على أحد منشورات هنا قائلة : ” صوت هنا الزاهد بيعصبني ” .. وهو الأمر الذي أثار غضب الفنانة المصرية ودفعها للرد عليها في تغريدة لها .

فقالت هنا الزاهد : ” آسفة إن صوتي بيعصب حضرتك بس كنتي لازم تتعلمي وتعرفي من وأنت صغيرة يعني إيه التنمر اللفظي ” .

وتابعت : ” ده بيكون إهانة وإساءة في حق الغير .. إحنا ليه عايشين لازم نهين ونضايق بعض وعادي .. لأ والممثل لازم يسكت عشان هو معروف لا إحنا بشر وكفاية تنمر وإهانة .. لا للتنمر ” .

وأضافت الفنانة هنا الزاهد في تغريدة أخرى : ” الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان ” .