نشر الفنان ” أحمد السقا ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” من كواليس مسلسله الجديد ” نسل الأغراب ” .

وكتب أحمد السقا في تعليقه على الفيديو : ” أنا الخوف بيجي لحد عندي ويجري ” .

ليرد أحد المتابعين للسقا عليه قائلا : ” والله ملكش فيها وأوفر أوي ياعم أتوكس ” .. ولكن الفنان أحمد السقا خرج للتعليق على ذلك بشكل أحرج المتابع فقال : ” شكرًا على ذوقك ” .

ولم ينته الأمر عند ذلك حيث واجه المتابع هجوما واسعا ووابل من الانتقادات من جانب جمهور السقا الذين دافعوا وتضامنوا مع نجمهم المفضل .