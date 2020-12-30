نشرت الفنانة المصرية ” يسرا اللوزي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحدثت من خلاله عن ظهورها الأخير مع الإعلامية ” منى الشاذلي ” في إحدى حلقات برنامجها معكم .

والتي تحدثت من خلالها يسرا اللوزي عن تجربتها مع طفلتها الأولى التي تعاني من مشكلة في السمع ” صماء ” ونوهت على أهمية الانتباه للأطفال حديثي الولادة بالكشف عليهم فيما يخص هذا الأمر وكيفية التعامل معهم ومبادرة دعم الأطفال الماصبين بالصمم.

وتنمر أحد المتابعين على يسرا اللوزي في تعليق له على المنشور واصفا إياها ب ” أم الطرشة ” .. لترد عليه يسرا ردا لقنه درسا في الاحترام قائلة : ” شكرًا على ذوق حضرتك .. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح .. أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم ” .

وتابعت : ” ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها ” .

وأضافت : ” ثالثًا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد ” .

واستكملت يسرا اللوزي : ” بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف .. فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين .. ياريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك ؟ شكرًا ” .