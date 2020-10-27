نشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” صورة لوالدها الراحل الفنان ” محمود ياسين ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وهو الأمر الذي تحرص عليه بشكل دائم منذ وفاته للحديث عنه وطلب الرحمة والمغفرة والدعاء له .

فكتبت رانيا محمود ياسين في تعليقها على الصورة : ” صباحك في الجنة يا حبيبي .. اللهم ارزقه الجنة ونعيمها يارب ” .

إلا أن أحد المتابعين علق لها على هذا الأمر ناصحا إياها بالدعاء له سرا لفضل هذا العمل أكثر من الجهر به فقال : ” أستاذة رانيا .. الدعاء والصدقة له في السر أفضل من وضع صورة كل يوم .. نصيحة من محب وشكرا ” .

لترد رانيا محمود ياسين قائلة : ” بعمل كده بس مش بحب أضايق الناس .. أنا بدعيله ” .

كما تفاعلت الفنانة ” شذى مع التعليق ” وردت كاتبة : ” هي ممكن تكون بتدعيله وبتتصدق وبتحط صورته وبيريحها كده وده كمان بيخلينا ندعيله .. مفيش ثوابت للحاجات دي وكل واحد لازم يعمل اللي يرضيه ويريحه لأن محدش هيحس بوجع وفراق أبوها غيرها هي ” .