متابع يهاجم سيرين عبد النور .. والأخيرة ترد : ” دخلك عم تهددني “

هاجم أحد متابعي الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر موقع التغريدات ” تويتر ” موقفها ودفاعها عن الثورة اللبنانية قائلا بأن هذه الثورة ثورة شعبية لا تعرف سيرين عنها شئ وأن من الأقضل لها التركيز في التمثيل .

حيث كتب المتابع في تغريدته : ” سيرين عبد النور خليكي بالتمثيل أنفع الك .. ومن اليوم ورايح القي إن كان فيكي تلقي .. وهيدي الثورة ثورة شعب واللي متلك كتار ما بيعرفوا شو معنى ثورة ” .

لترد عليه سيرين عبد النور بقوة مهاجمة ما قاله فكتبت : ” إنت يللي بتعرف شو يعني ثورة .. بتعرف إنو كل أم قلبها على ابنها إن كان من الثوار أو من القوى الأمنية .. بتعرف إنو نحنا شعب واحد ضد الفساد والحرب والأذى .. ضد إنو شاب لبناني تطير عينو من قبل شاب لبناني عم بينفذ أوامر لأن مجبور وكمان عم يتعرض للعنف .. ودخلك عم تهددني ” .