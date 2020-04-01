متابع يهاجم نسرين أمين : ” ياريت رمضان يكون نضيف من غيركوا “

نشرت الفنانة المصرية ” نسرين أمين ” صورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلالها رسالة شكر وتقدير إلى العاملين بمجال الفن في ظل الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الحالي مع تفشي فيروس كورونا المستجد .

فكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” تحياتى و تقديرى لكل الفنانين والفنيين اللى بيشتغلو فى الظروف الصعبة اللى العالم فيه سواء خلف أو أمام الكاميرا .. ربنا يحفظنا ” .

إلا أن أحد المتابعين هاجم نسرين أمين في تعليق له قائلا : ” والله ياريت رمضان يكون نضيف السنة دى من غيركوا ولو قعدتوا فى البيت مش هنموت .. وياريت ما يكون عندك إحساس الأبطال إن انتوا بتنزلوا تعملوا المستحيل فى ناس أولي بالاجور الخرافية اللي بتخدوها عشان مجرد إنه يعيش ربنا معاكوا ” .

وكتب في تعليق آخر : ” والحمد لله مفيش موسم حج السنة دى عشان ما نشوفش أي حد منكوا في الكعبة المشرفة ” .

ولم تتجاهل نسرين أمين تعليقات هذا المتابع وخرجت للرد عليه وعلقت قائلة : ” أنا عندي إحساس الأبطال وأنا حرة .. حضرتك ممكن تلغي المتابعة بما إن أنا مش عند حسن ظنك ” .