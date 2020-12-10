نشر المخرج ” مجدي الهواري ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” سخر من خلاله من خبر ارتباط الفنان ” حلا شيحة ” بالمنتج والداعية الإسلامي ” معز مسعود ” والذي تم الإعلان عنه منذ أيام .

وأشار مجدي الهواري في منشوره إلى تعدد العلاقات التي دخل بها معز مسعود فقبل ارتباطه بحلا شيحة كان متزوجا من الفنانة ” شيري عادل ” ثم انفصلا ومن قبلها تزوج من المرشدة السياحية ” بسنت نور الدين ” .

فعلق على ذلك كاتبا : ” رحلتنا واحدة .. في رحلات القطارات في أوروبا عربية مخصّصة للنساء فقط في كل محطة يتغير رواكبها .. عن رحلة معز مسعود أتحدث ” .