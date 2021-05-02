أنكر الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي المصري السابق، تحرشه لفظيا بمواطنته الفنانة رانيا يوسف، حين وصفها بعود البطل واصفا ما قام به بأنه لم يكن سوى “كمبليمان”.

وقال مجدي عبد الغني، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، في حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”: “والله ما عملت حاجة انا كنت بعمل كمبليمان هو الكمبليمان بقى تحرش؟ أنا معجب بها كفنانة”.

وبعد إصرار إيناس الدغيدي ان وصف مجدي عبد الغني لرانيا يوسف بعود البطل يعتبر تحرشا قال “الكلام ده يتكلموا الشعب المصري كله خدي بالك”.

وأكد عبد الغني ان زوجته لم يكن لها أي ردة فعل على ما حصل قائلا “هي تثق فيا”.

وردا على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي، من غير رانيا يوسف من الفنانات ينطبق عليها وصف “عود البطل”، قال مجدي عبدالغني: “سمية الخشاب”.

وعند مواجهة شيخ الحارة، للكابتن مجدي عبدالغني بأنه كات متزوج عرفيا، رد عبدالغني: “متجوز 15 ولا 16 مرة، هو العرفي حرام؟، العرفي بالنسبة لي حلال”.