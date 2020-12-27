كشف ” محمد فهمي ” محامي الفنانة ” أصالة ” في تصريحات أدلى بها لبرنامج ” et بالعربي ” عبر مداخلة هاتفية له عن أن الطلاق بين موكلته والمخرج ” طارق العريان ” تم رسميا في 12 من ديسمبر الجاري أي قبل 15 يوما .

وأشار محمد فهمي إلى أنه تم إشهار الطلاق والانفصال في ديسمبر من العام الماضي بعد أن طلبت أصالة الطلاق وسعت له .. وأن سبب التأخير كل هذه المدة هو طارق العريان .

وتابع أنه في البداية كان محامي طارق العريان هو نفسه محامي أصالة ثم بعد ذلك استعانت بمحامي آخر وكانت كل الأوراق التي تخص الطلاق والحضانة مع محامي العريان الذي لم يكن مهتما بالموضوع ومرة يجيب على هاتفه وعشرات المرات لا يجيب .