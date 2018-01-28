محكمة مصرية تبرىء دعاء صلاح في قضية الـ “سنجل مازر”

قضت محكمة جنح مستانف مصر الجديدة ببراءة دعاء صلاح، مقدمة برنامج “مع دودي” المذاع علي فضائية “النهار”، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”سنجل مازر”.

وقد عبرت دعاء صلاح عن سعادتها بقرار المحكمة صورة لها عبر الفايسبوك برفقة المستشار أشرف عبد العزيز المحامي الخاص بها، وعلقت عليها: «الحمد لله والشكر لله اللهم لك ألف حمد وألف شكر كنت واثقة في قضاء الله وعدل الله وبشكر المستشار الدكتور أشرف عبد العزيز، على المجهود الرائع وتعبه معايا، وإيمانه بالبراءة من بداية القضية وبشكر القضاء المصري على الحكم العادل، وبشكر كل من قام بالدعاء من أجلي».

كانت الإعلامية دعاء صلاح اتهمت بالتحريض على الفسق بسبب الحلقة الشهيرة التي قدمتها عن “السنجل ماذر”، وظهرت خلالها بملابس أظهرتها “كحامل” في مشهد تمثيلي، وأثارت الحلقة ردود أفعال واسعة وقتها.