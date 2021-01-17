أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد قرارها برفض الاستشكال المقدم من المستشار ” أشرف ناجي ” محامي الفنانة ” سما المصري ” لوقف حكم حبسها في قضية سب وقذف الإعلامية ” ريهام سعيد ” .

وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضد سما المصري في هذه القضية بحبسها لمدة 6 أشهر والمتهمة فيها بقذف ريهام سعيد عن طريق تليفون المجني عليها حيث أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها .

وقد تضمن هذا الأمر طعناً في عرضها وذلك بأن ظهرت سما في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق واتس أب .

وكانت النيابة قد اتهمت سما المصري في بيانها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وأحالتها إلى المحاكمة .. وأصدرت المحكمة حكما بحبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط .