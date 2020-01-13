محمد الترك يعلق على قرار منع دنيا بطمة من السفر.. وهذا ما كشفه!

علق المنتج البحريني ​محمد الترك​ زوج الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ على موضوع منع زوجته وشقيقتها إبتسام من السفر على اثر القضية المعروفة بإسم “حمزة مون بيبي”.

وقال الترك في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: “أؤكد لكم أن لا دنيا موجودة في التحقيق ولا ابتسام موجودة في التحقيق ولا اسمهم موجود في التحقيق ولا عليهما أي نوع مثل ما أنتم ذكرتم أنهما ممنوعان من السفر أو عليهم وعليهم .. ما في من هادا الكلام كله”.

يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش كان قد أطلق سراح دنيا وشقيقتها إبتسام بكفالة 400 ألف درهم مغربي بعد الاستماع إلى أقوالهما في قضية “حمزة مون بيبي”.