احتفل الفنان السوري محمد المجذوب بدخوله القفص الذهبي مع خطيبته رشا الزين بحضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من النجوم الذي أحيوا الحفل، على رأسهم نادر الأتات وسعد رمضان وعباس جعفر وخليل أبو عبيد، في صالة Plein Nature في لبنان.

وجاء حفل الزفاف بعد عقد المجذوب قرانه على الزين في ألمانيا، بعد علاقة حب استمرت لنحو 9 سنوات.

ووضع العروسان بطاقة مميّزة على طاولات الحاضرين، جاء فيها: “نتمنى أن تستمتعوا بصنع أجمل الذكريات معنا هذه الليلة وطوال العمر، نشكر عائلتنا وأصدقاءنا على كل الدعم والتشجيع والحب والأوقات السعيدة التي ساهمتم بها في حياتنا”.

وكان لافتاً أنّ المجذوب غنّى في حفل زفافه لعروسه برومانسية بالغة، قبل أن يرقص الدبكة الفولكلورية على أنغام الأغاني التراثية مثل “سيّجنا لبنان” و”زيّنوا الساحة” و”ميّل يا غزيل”.